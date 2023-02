Malle organiseert opnieuw zomerkamp voor 8 tot 13-jarigen: "Nu zit onze kinderopvang vaak helemaal vol"

De gemeente Malle en Play & Sport starten samen met een nieuw opvanginitiatief tijdens de zomervakantie: De Speelvogels. Dat zijn dagkampen voor kinderen van het derde leerjaar tot en met het eerste middelbaar. Midden in de natuur, op het domein Vierwinden, kunnen kinderen in augustus een hele maand spelletjes spelen, kampen bouwen en ravotten.

"De laatste jaren hadden we voor die leeftijdscategorie geen aanbod", zegt schepen van Welzijn Wouter Patho (N-VA). "We legden de focus vooral op jongere kinderen. Oudere broers of zussen waren telkens welkom, maar we merkten dat de vraag voor een grotere opvangcapaciteit bleef toenemen."