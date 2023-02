Mannelijke walvissen zingen minder vaak voor de liefde en vechten meer

Volgens eerder onderzoek van de University of Queensland is de plaatselijke walvispopulatie van zo'n 3.700 walvissen in 1977 gegroeid naar zo'n 27.000 in 2015.

"Als de concurrentie groter wordt, is zingen wel het laatste dat een mannetje wil doen”, zei Dunlop. “Zo adverteert hij immers dat er een vrouwtje in de buurt is en riskeert hij andere mannetjes aan te trekken die de zanger zouden kunnen wegconcurreren. Door over te schakelen naar gedrag waarbij niet gezongen wordt, zouden mannetjes minder kans lopen andere mannetjes aan te trekken en meer kans hebben om het vrouwtje voor zichzelf te houden."

Bij de verleidingsdans komt nu steeds vaker een fysieke strijd kijken, merkt de studie op. "Als andere mannetjes hen toch vinden, dan gaan ze ofwel vechten of ze zwemmen weg."

"Bij bultruggen gaat het bij fysieke agressie vaak om rammen, chargeren en proberen elkaar op de kop te slaan", zei Dunlop. "Dat brengt het risico op lichamelijk letsel met zich mee, dus de mannetjes moeten de kosten en baten van elke tactiek afwegen."

De studie van professor Dunlop en hoogleraar aan UQ Celine Frere is gepubliceerd in Communications Biology van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Queensland en een bericht van het persbureau IPS.