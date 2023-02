Inbreker drinkt rustig glas whisky in Gents restaurant tot alarm hem opschrikt en politie hem vat

"Ik kon via de bewakingscamera zijn manoeuvers volgen via de camera", gaat hij verder. "Hij kwam binnen via het raam aan de waterkant en wandelde daarna op zijn gemakje rond in het restaurant en schonk zichzelf een whisky uit. Hij dacht dat hij alle tijd had. Na een paar minuten schakelde het stil alarm over naar een luid alarm, daar schrok hij zo hard van dat hij van de trap viel. Daarna is hij via de achterkant weer naar buiten gevlucht, maar de politie heeft hem nog kunnen vatten."