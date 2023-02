Natuurschade door vervuilde Moerdijkvaart in Gistel is veel groter dan gedacht

De natuurschade door de olie en vetten op de Moerdijkvaart in Gistel is veel groter dan gedacht. Dat zegt Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen. Tijdens een controle door vrijwilligers van Natuurpunt werden verschillende dode vogels uit het water gehaald. Natuurpunt roept de Vlaamse Milieumaatschappij, die verantwoordelijke is voor de vaart, nu op om maatregelen te nemen.