Nieuwe aanslag in Mechelen: wagen in brand gestoken

Hoe de auto in brand is gestoken, is nog niet duidelijk. Het gerechtelijk lab kwam vrijdagochtend ter plaatse om een aantal vaststellingen te doen. De uitgebrande auto werd getakeld om sporenonderzoek te doen.

Het is al de tweede dag op rij dat er een aanslag wordt gepleegd in Mechelen. Donderdag werd er een soort brandbom naar een huis in de Bethaniënstraat gegooid. Daar zou mogelijk iemand uit de omgeving van een Antwerpse drugscrimineel het doelwit geweest zijn. Het is niet bekend of er een verband is tussen de feiten van gisteren en vandaag.