Oekraïense vluchtelingen kunnen rekenen op gastvrije Eurocraten

Etterbeek is proportioneel de absolute koploper qua registraties in de gemeente. Er woonde op 31 januari 2022 ongeveer 687 tijdelijke beschermde Oekrainers in de gemeente, dat is een oververtegenwoordiging van 62,15% ten opzichte van hun bevolkingsaandeel in het Brussels Gewest. Koekelberg volgt met 61,87% en Sint-Gillis is goed voor een overaandeel van 46,58%.