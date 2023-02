Ontbrekend stuk fietsostrade in Ekeren en Kapellen kan na bijna 10 jaar protest aangelegd worden

De provincie Antwerpen kan na bijna 10 jaar starten met de aanleg van een ontbrekend stuk fietsostrade in Ekeren en Kapellen. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen Schriek in Ekeren en Vloeiende in Kapellen. Dat deel van de F14 Antwerpen-Essen is al jaren het onderwerp van discussie en procedures.

In december 2021 kreeg de provincie voor de 4e keer een vergunning. De eerste 3 vergunningen werden telkens vernietigd na protest een omwonende. Ook nu ging die weer in beroep, omdat ze vreesde voor haar rust en privacy. Maar volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn er nu voldoende maatregelen in de vergunningsaanvraag opgenomen om de tuinen die aan de fietsostrade liggen, af te schermen. Zo komt er een groenstrook van 1,59 breed en 250 meter lang.