Persoonsbeveiliger van minister Annelies Verlinden praat uitzonderlijk over zijn werk: "Lichaamstaal is belangrijk en angst is een slechte raadgever"

Minister Verlinden is niet de enige persoon die beveiligd wordt. Regelmatig duiken er andere verhalen op in de media. Zo werd minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) recent nog in een safehouse geplaatst, toen bleek dat er criminelen hem wilden ontvoeren.

Niet alleen ministers worden beveiligd. “Ook burgemeesters van een bepaalde gemeente kunnen extra beveiliging krijgen”, zegt Verlinden. “Dat kan een persoonsbeveiliger zijn, maar evengoed kan de politie ook extra patrouilleren in de buurt van de woning of het werk. Het crisiscentrum maakt altijd een analyse van de risico's en op basis daarvan wordt er beslist of bescherming nodig is en hoe die eruit ziet.” Hoeveel mensen er beveiligd worden in ons land wil de politie niet zeggen. De gegevens blijven geheim uit veiligheidsoverwegingen.