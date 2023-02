"Waar is zuster Gabrielle?": VRT NWS onderzoekt verdwijningszaak in Dendermonde uit 1982 in nieuwe podcast

In 1982 verdween zuster Gabrielle uit het Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde. Rond haar verdwijning hangt al 40 jaar een waas van mysterie. Is ze vermoord door de priester-directeur van het klooster, omdat ze te veel wist over zijn geheime seksleven? En heeft het gerecht de zaak in de doofpot proberen te stoppen? VRT NWS zoekt het uit in een nieuwe podcastreeks, waarin de medezusters van Gabrielle voor het eerst over de zaak spreken.