Portugal wil woningen betaalbaarder maken: geen privileges meer voor buitenlandse investeerders en stop op vergunningen voor Airbnb's

Het controversiële Golden Visa

Een Golden Visa is een Europese verblijfsvergunning die wordt uitgereikt aan niet-Europese mensen die voor een bepaald bedrag investeren in vastgoed in een Europees land. In Portugal ligt dat minimumbedrag op 250.000 euro. Dat geeft de investeerders het recht om vijf jaar in het land te wonen. Andere Europese landen, zoals Griekenland, Spanje en Italië, hebben een soortgelijk systeem.

Het systeem werd in 2012 in Portugal geïntroduceerd en heeft het land 6,8 miljard euro opgeleverd. Het merendeel van dat bedrag was afkomstig van Chinese investeerders.

Maar het stuit ook op veel kritiek. Volgens tegenstanders werkt zo'n systeem ongelijkheid in de hand: rijken worden anders behandeld. "En dat terwijl arme migranten dagelijks hun leven riskeren om Europa binnen te komen", aldus voormalig Europees Parlementslid Ana Gomes.