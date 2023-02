Prijzen strandcabines Knokke-Heist worden tot de helft duurder

Wie deze zomer een strandcabine heeft in Knokke-Heist, zal daar voortaan meer moeten voor betalen. Het gaat om 15 procent meer voor het plaatsen van één cabine en 50 procent meer voor een tweede cabine. De laatste keer dat de prijzen stegen, was in 2016.

Voor één cabine betaal je 230 euro in plaats van 200 euro. "Dat komt door de algemene prijsstijgingen", zegt schepen van toerisme Anthony Wittesaele (CD&V). "We zien ook een verhoging van de kosten om het strand klaar te leggen voor de cabines. Dat is heel wat werk. Als de prijzen van het werk en het materiaal stijgen, kunnen we niet anders."

Wie een tweede cabine heeft, betaalt binnenkort 450 euro, 150 euro meer dan voordien. "Op die manier willen we onderverhuring van cabines tegengaan. In totaal hebben we zo'n 3500 cabines. Er staan meer dan 7500 mensen op de wachtlijst. We willen dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om een cabine te hebben", vertelt Wittesaele.