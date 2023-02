Opnieuw twee Russische topfiguren overleden in mysterieuze omstandigheden 

De zelfmoordhypothese is in het recente verleden al vaker gebruikt door de Russische overheid of overheidsgezinde Russische media wanneer een hooggeplaatste of rijke Rus plots was overleden. Ook familiedrama's en onfortuinlijke ongelukken, zoals uit een bootje vallen op een meer, passeerden al de revue als officiële uitleg.

Feit is dat de voorbije maanden al opvallend veel Russen met hooggeplaatste functies om het leven zijn gekomen. Vaak hadden ze voor hun dood nauwe banden met de Russische president of werkten ze samen, bijvoorbeeld als topman bij een olie- of gasbedrijf. Sommigen van hen waren betrokken bij onfrisse praktijken zoals corruptie, anderen uitten voor hun dood kritiek op de oorlog in Oekraïne.