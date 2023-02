Salangaanbrug, genoemd naar betreurde Frederik Vanclooster, geopend in Vilvoorde

De brug is genoemd naar de scoutstotem van Frederik Vanclooster. De jongeman van 21 verdronk toen in het kanaal na een oudejaarsfuif in de Kruitfabriek in Vilvoorde. De scouts waren dan ook aanwezig op de officiële inhuldiging, zegt Robin Somers: "Voor ons is de Salagaanbrug voor altijd voor verbonden met onze medeleider Frederik. We zouden alles willen geven opdat deze brug de A-brug zou heten en Frederik gewoon bij ons zou zijn. Maar dat is nu éénmaal gebeurd en we proberen dat een plaats te geven. Op deze manier willen een eerbetoon creëren en een permanente plaats verkrijgen voor Frederik in het Vilvoordse landschap."