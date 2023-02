Sociale huurder in Wachtebeke veroordeeld omdat hij kamer onderverhuurde aan Chinese sekswerkers

Een man uit Wachtebeke is veroordeeld omdat hij een kamer in zijn sociale woning onderverhuurde aan Chinese sekswerkers. Hoewel de man een baan heeft bij ArcelorMittal, beweert hij toch nauwelijks rond te komen. Daarom verdiende hij in het zwart bij door een kamer te verhuren voor 300 euro per week. Zelf betaalde de man 650 euro per maand voor zijn woning.

De rechter was streng voor de man en gaf hem een zwaardere straf dan het openbaar ministerie had gevraagd. De rechtbank had het over "bijzonder zware feiten". De man maakte misbruik van jonge, kwetsbare vrouwen zonder officiële verblijfsvergunning. "En u buitte hen nog extra uit. We kunnen dit als maatschappij niet toelaten", oordeelde de rechter.