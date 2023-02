Veiligheidsagent in Britse ambassade in Berlijn die voor Rusland spioneerde, veroordeeld tot 13 jaar cel

Smith zelf beweerde dat hij de ambassade enkel wat in verlegenheid wilde brengen omdat hij redenen tot misnoegdheid had en ontkende dat hij anti-Brits of pro-Poetin was. Hij beweerde ook foto's te hebben genomen in dronken toestand en zei dat hij in die periode ook mentale problemen had.



Maar de rechter verwierp die beweringen en oordeelde dat Smith "gemotiveerd was door zijn antipathie tegenover het Verenigd Koninkrijk en van plan was om de belangen van zijn land te schaden door te handelen zoals hij deed". "Ik zie geen enkel verband tussen een depressie en de beslissing om je land te verraden."

De veiligheidsagent werd in augustus 2021 opgepakt in de Duitse stad Potsdam, na een gezamenlijke Brits-Duitse undercoveroperatie. Hij werd later door Duitsland overgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk.