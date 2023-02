Stad Dilsen-Stokkem geeft omgevingsvergunning voor spiraalvormige fiets- en wandelbrug op Terhills

De pontonbrug krijgt de vorm van een spiraal en wordt 530 meter lang. Er komt een doorzichtige balustrade langs. De brug zal ook een grens vormen tussen het Terhills Resort aan de ene kant en het natuurgebied van het Nationaal Park Hoge Kempen aan de andere kant van de plas.

Nog voor de bouw van het Terhills Resort had de Limburgse Reconversiemaatschappij de wandelverbinding beloofd, omdat op die manier rondwandelingen aan de hoofdpoort van het nationaal park Hoge Kempen mogelijk zouden blijven. De brug wordt nu de wandelverbinding tussen de lange terril en dubbele terril.

Maar op vraag van het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem wordt het nu ook een fietsbrug. Daardoor ontstaat er een fietsverbinding tussen het station van As enerzijds, en Terhills en de Maasvallei anderzijds. Even verderop komt er ook een fietsbrug over de Boslaan, die een verbinding zal vormen tussen Terhills en het Dilserbos.