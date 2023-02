Stad Leuven krijgt gelijk in beroep tegen Parking Benedenstad: "Vismarkt wordt autoluw en Bruulpark breidt uit"

De Vismarkt in Leuven, die tegenwoordig dienst doet als parking, zal in de toekomst omgevormd worden tot een autoluw plein. Om toch voldoende parkeergelegenheid te voorzien, komt er een ondergrondse parking, "Parking Benedenstad". Eerst zou die komen onder het Bruulpark, maar na veel protest van omwonenden, werd beslist het park te behouden en de parking te maken op de terreinen van Interleuven in de Brouwersstraat. Ook tegen die beslissing dienden bewoners bezwaar in. Maar de parking komt er toch, want de Raad van State heeft zich uitgesproken in het voordeel van de stad Leuven.