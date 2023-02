Stadsmuseum Lokeren meer dan een jaar dicht voor grondige opfrissing

Veel aandacht gaat naar de haarsnijderij-industrie. Daarbij werden konijnen- en hazenvellen bewerkt tot vilthaar om er hoeden van te maken. Lokeren was in de 20e eeuw het wereldcentrum van deze vervuilende industrie.

“Het is zeker de bedoeling dat dit thema behouden blijft, maar het zal een andere invulling krijgen", zegt Leen Heyvaert. "We willen interactief en participatief werken, maar zonder al te veel de digitale kaart te trekken, want uit onderzoek blijkt dat mensen vooral naar een museum komen om echte voorwerpen te bekijken.”

Daarnaast bevat het Stadsmuseum Lokeren ook het Nationaal Beenhouwersmuseum, een oude bakkerswinkel en een schatkamer. Ook die blijven in de nieuwe opstelling behouden.

Voor de sluiting op 27 februari plant het museum eerst nog een feestelijke slotweek met heel wat activiteiten, die kaderen in de huidige expo’s ‘Blijven Hangen’ en ‘Over de Streep, 100 jaar koers in Lokeren’ die momenteel nog in het museum lopen.

De opfrissing van het museum zou rond moeten zijn voor de zomer van 2024