Vlaamse regering in crisis over stikstofdossier, Jambon roept partijvoorzitters bijeen: "Pijnlijke zaak voor hem en de regering"

De Vlaamse regering heeft geen akkoord gevonden over de aanpak van het stikstofprobleem. De deadline die de regering zichzelf had opgelegd was de krokusvakantie, maar de onderhandelingen verliepen de voorbije dagen en weken bijzonder moeizaam.

Minister-president Jan Jambon roept daarom de drie partijvoorzitters samen. "Naar mijn aanvoelen liggen alle politieke discussiepunten op tafel en kan er geland worden, maar ik heb de indruk dat er politieke dingen spelen die niet direct met het dossier te maken hebben. Daarover zal ik hen deze namiddag spreken."

Bart De Wever (N-VA), Sammy Mahdi (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) worden vanmiddag naar verluidt in Antwerpen verwacht, in het gezelschap van de drie viceministers-presidenten.

"Ik heb mijn vakantie geannuleerd. Ik wil alles in staat stellen om op zo’n kort mogelijke termijn tot een vergelijk te komen in het belang van de Vlaamse economie, de landbouw en de Vlamingen zelf", aldus Jambon nog. "Daarvoor zullen we de komende uren naarstig verder blijven werken."

Lachaert gaf alvast te kennen rond tafel te willen gaan zitten. "Als constructieve mens ga ik altijd om constructief oplossingen te zoeken."