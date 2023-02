Protest tegen Surinaamse regering ontaardt in rellen

De politie zette helikopters in om de situatie te overzien. Op de grond schoot ze in de lucht om de rust te herstellen, maar er werd toch geplunderd. Een groot deel van de Surinaamse bevolking is ontevreden door de bezuinigingsmaatregelen die de regering de afgelopen periode heeft genomen. Zo zijn vorige week onder andere de prijzen van brandstof, gasflessen en internet fors verhoogd.

De Surinaamse regering is erg verbolgen over de vernielingen die aangericht werden door een groep antiregeringsdemonstranten. Ze keurt ten zeerste af dat betogers het parlementsgebouw met geweld binnendrongen, zo liet de regering van president Chan Santokhi in een verklaring weten.

Santokhi en zijn regering zeggen er alles aan te doen om te voorkomen dat de rechtsstaat en de democratische instituten, zoals het parlement, aangetast worden. De regering heeft een speciale taskforce opgericht voor het opsporen van de personen die het parlement zijn binnengedrongen en vernielingen hebben aangericht.