Gevangenis van Brugge overbevolkt: "Drie gevangenen in cel voor één persoon"

Het gevangeniswezen geeft toe op de hoogte te zijn van de situatie in de gevangenis in Brugge. "We zijn ons hiervan bewust", reageert woordvoerder Kathleen Van De Vijver. "Er is geen toveroplossing. We trachten de gevangen maximaal te spreiden, maar we zien dat er heel veel mensen worden aangehouden. Daarom willen we in de eerste plaats de gedetineerden op een humane manier huisvesten."

In de gevangenis van Brugge worden ook gedetineerden opgevangen van de gevangenis in Ieper. Die wordt op dit moment vernieuwd. "Volgend jaar in januari zal daar opnieuw plaats zijn voor 168 mensen. Binnenkort gaat ook de gevangenis van Dendermonde open, daar zijn 300 plaatsen. Tot slot gaan we ook dagelijks gedetineerden screenen en kijken of ze in aanmerking komen voor het detentiehuis in Kortrijk", zegt Van De Vijver.