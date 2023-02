Thuisverplegingsteam 'De Lelie' uit Schoten wint prijs voor beste zorgteam

"We zijn nog steeds met verstomming geslagen, het was een rollercoaster", vertelt leidinggevende Magali Janssens. "Ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd en geniet nog met volle teugen!" Dat ze de prijs uiteindelijk zouden winnen, had Janssens niet verwacht. "We hadden vooraf al tegen elkaar gezegd: of we nu die prijs mee naar huis nemen of niet, we zijn al winnaars door onze nominatie en hoe we hier als team naartoe hebben gewerkt."