Wrak van Titanic wordt langzaam "opgegeten" door bacteriën: "Sommige delen gaan helemaal verdwijnen"

De bacterie heeft zich daarna exponentieel vermenigvuldigd, en dat is slecht nieuws voor het wrak van de Titanic. Want terwijl de andere microben er roest van maken, eet deze het wrak eigenlijk gewoon op. De bacterie voedt zich met het roest dat anderen hebben geproduceerd. Wat achterblijft, is opgelost staal. Voor het menselijke oog dus niks.

Ook het wrak zelf van de Titanic is dus gedoemd om te vergaan. "Eerst gaat het in elkaar vallen. Het gaat letterlijk opgegeten worden door bacteriën", vertelt de Baere. "Delen van het wrak gaan in de loop van de tijd helemaal verdwijnen." Of hoe de Titanic, na het zinken in 1912, een tweede keer aan het vergaan is, dit keer definitief.