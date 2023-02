Turkse en Syrische families in Limburg vragen soepele visumprocedure om familieleden van aardbeving op te vangen

De zes Limburgse families hebben in een open brief aan premier De Croo gevraagd om slachtoffers van de aardbeving ook zonder de nodige documenten naar België te laten reizen. Want de meeste van die documenten zijn verloren gegaan in de aardbeving en dat bemoeilijkt de procedure. "Er zijn veel bewijsstukken nodig maar mensen zijn hun geboorteakte en paspoort verloren tijdens de verwoestende aardbeving en er is geen administratief centrum meer, alles ligt plat", zegt Musti Önlen, één van ondertekenaars van de open brief.