Vanaf 1 maart groenten en fruit te koop in station Sint-Niklaas

Sint-Niklaas is een van de tien stations waar de NMBS start met een project om verse groenten en fruit te kunnen kopen in het station. De NMBS werkt daarvoor samen met lokale producenten. In Sint-Niklaas is dat met partner "Eigen Bodem". Je zal in het station groenten en fruit kunnen halen uit een automaat. Met het project wil NMBS het dagelijks leven van reizigers en buurtbewoners vergemakkelijken, verantwoord consumeren aanmoedigen en de lokale economie ondersteunen.

Op de projectoproep konden alle lokale producenten en verenigingen van producenten intekenen. Dus ook kleine spelers. De geselecteerde projecten bieden een basis aan fruit en groenten aan, recht van bij de producent, of met maximum één tussenschakel. De producenten hebben ervaring met de verkoop in korte keten, kunnen het hele jaar door verse producten aanbieden en hebben een website waar klanten online kunnen bestellen. Hun producten komen minstens voor 70% uit een straal van maximaal 30 km rond het station.



Het principe is eenvoudig: NMBS stelt een ruimte ter beschikking en sluit een contract met de producent. Die organiseert vervolgens één keer per week een afhaalstand in het station, of plaatst een automaat of beveiligde lockers. Het gaat om afhaalpunten voor producten die vooraf online werden besteld. Maar in Sint-Niklaas kan je ook groenten en fruit uit de automaat halen die je niet vooraf hebt besteld.