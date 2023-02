Clubben zonder camera's: feestvierders in C12 in Brussel moeten lens van smartphone met sticker bedekken

De één vindt het maar niets, de ander doet niets liever: over foto's maken tijdens feestjes zijn de meningen verdeeld. In club C12 in Brussel zal het alvast niet meer kunnen, want de organisatie heeft een verbod op het nemen van foto’s en filmpjes ingevoerd.

“We hadden de beslissing al langer gemaakt, maar nu is er ook effectief een verbod. Dat hebben we ook op onze sociale media en website gecommuniceerd", vertelt Koen Galle, communicatieverantwoordelijke en dj in C12, in "Laat". Volgens de club moet elke avond een ervaring zijn die "samen en in het moment wordt beleefd."