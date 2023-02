Verzekeraar Ethias helpt Natuurpunt met veenherstel in Vallei van de Zwarte Beek in Lummen: "Voor strijd tegen wateroverlast"

"Veengronden zijn erg belangrijk in de strijd tegen wateroverlast bij hevige regenval", zegt Noah Janssen van Natuurpunt. "Omdat veen heel veel water kan absorberen, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk van die veengronden kunnen herstellen in de Vallei van de Zwarte Beek. Het doel op termijn is om alle veengronden in de vallei terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen. In Koersel (Beringen) hebben we al heel wat grote lappen grond kunnen herstellen, maar het is de bedoeling dat we dit werk ook in Lummen verderzetten. Het werk dat we in de hogere gebieden van de vallei uitvoeren, zal voor lager gelegen gebieden zoals Halen en Diest erg belangrijk zijn in de strijd tegen het water."