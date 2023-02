Carnavalsvereniging in Vosselaar viert 50 jaar carnaval met prins met vossenkop 

Normaal gezien vieren ze in Vosselaar twee dagen carnaval, maar dit jaar wordt er dubbel zo lang gevierd. 2023 is voor de Vosselaarse carnavalisten een bijzonder jaar want ze vieren een halve eeuw carnaval in de gemeente. En dat zullen alle inwoners geweten hebben, benadrukt de trotse voorzitter van carnavalraad Toeten of Blazen, Patrick Dielis. "We starten op deze vrijdagavond met een groot openingsfeest voor alle carnavalisten die ons 50 jaar lang gesteund hebben. Zaterdag is er de kinderstoet met een verrassingsoptreden en 's avonds het carnavalsbal. Zondagnamiddag is er dan de grote stoet. Als afsluiter spelen we maandag nog een dorpsspel met de Vosselaarse horeca."