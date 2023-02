Vrijwilligers proberen al 3 dagen gedumpte cavia’s te vangen in Perk

De politie had dinsdagavond een telefoontje gekregen over twee cavia’s die gedumpt waren aan de Groenegrachtweg in Perk. De inspecteurs konden de dieren niet vangen want ze zaten in een afvoerbuis aan een bruggetje verstopt. Vrijwilligers van Dierenopvangcentrum Zemst kwamen er bij en zagen dat het om zeven cavia’s ging. "Ze zijn nog geen twee maanden oud en de moeder en vader zitten er ook niet bij. In totaal konden we al zes cavia’s vangen, maar eentje zit nog goed verstopt in die doorsteekbuis voor de afvoer van het water", Vertelt Siege van dierenopvangcentrum Zemst. "We hebben de kooien voor katten moeten gebruiken."