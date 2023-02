Lichaam van vrouw die vorige maand in Zemst in water viel, werd kilometers verder stroomopwaarts gevonden: hoe kan dat?

In Zemst is eind januari een vrouw van 25 met de fiets in de Zenne beland. Na een lange zoektocht werd ze gisteren gevonden in het Netekanaal in Duffel. "Gisteren werd rond 16.30 uur door een schipper een lichaam aangetroffen", bevestigt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Ik kan bevestigen dat het wel degelijk over het lichaam van de vrouw gaat naar wie we al geruime tijd op zoek waren."