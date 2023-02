Watertoren aan station Denderleeuw wordt gesloopt

De NMBS gaat de watertoren aan het station in Denderleeuw dan toch slopen. Uit het onderzoek van een extern bureau blijkt dat de toren niet meer te redden valt. De toren werd gebouwd in 1925 om stoomtreinen te kunnen bevoorraden met gezuiverd Denderwater. De stad Denderleeuw wilden de watertoren behouden en restaureren, maar dat blijkt onhaalbaar. NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman: "We hebben grondig onderzocht wat we met de watertoren konden doen, om er bijvoorbeeld een andere functie aan te geven, maar dat bleek niet mogelijk ook omdat de toren zich tussen twee sporen bevindt en niet toegankelijk is via de openbare weg."