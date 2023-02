West-Vlaamse bende opgepakt na gijzeling Nederlander

In Oostende zijn drie gijzelaars opgepakt die een Nederlander hebben ontvoerd. Bij huiszoekingen, elders in de provincie, zijn dan nog eens drie verdachten opgepakt. De feiten dateren van eind vorige maand, maar raakten nu pas bekend. Ze spelen zich waarschijnlijk af in het drugsmilieu, al kan het parket dat nog niet bevestigen. "We hebben wel vermoedens", zegt procureur Tom Janssens van het parket, "maar die verdachten laten uiteraard het achterste van hun tong niet zien. Feit is dat een Nederlandse man ontvoerd werd en vastgehouden en dat er gedreigd werd om hem te folteren. Onze diensten zijn op de hoogte gebracht via de collega's in Nederland en zijn onmiddellijk met een zoektocht begonnen. Via computeradressen en huiszoekingen hebben we uiteindelijk kunnen achterhalen waar hij was. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had kneuzingen, maar was nooit in levensgevaar."