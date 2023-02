Wetenschappers kweken zeesterren in lab om te achterhalen wat plotse massasterfte veroorzaakte

De zonnebloemster is een soort die voorkomt aan de westkust van Noord-Amerika. Vroeger kwamen ze in groten getale voor aan de hele westkust, van Baja California in Mexico tot in Alaska. Maar de voorbije tien jaar ging het plots fout. Hun aantallen verminderden drastisch. De zeesterren begonnen letsels te vertonen, verschraalden en gingen dood.

Sinds 2013 is ongeveer 90 procent van de zonnebloemsterren afgestorven. In sommige regio's was dat zelfs 99 tot 100 procent. Volgens schattingen gaat het om 6 miljard zeesterren, wat de grootste afstervingsgolf zou zijn die de mens ooit kon waarnemen in een mariene omgeving. Dat veroorzaakte dan weer een verschraling van het onderwaterlandschap en verstoorde het ecosysteem, bleek uit een rapport van anderhalf jaar geleden.