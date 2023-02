Zwembadwater in Bornem halve graad warmer nu energieprijzen dalen: "Kregen klachten dat water te koud was"

De gemeente zal nu berekenen hoeveel kosten ze de afgelopen maanden heeft kunnen besparen met de ingreep. "Hoe dan ook zal de factuur gestegen zijn in vergelijking met vroeger, maar we gaan bekijken of we de kosten min of meer hebben kunnen beperken. We hopen dat we het zwembadwater nu op deze temperatuur kunnen houden, maar niemand weet wat de toekomst brengt", aldus nog de schepen.