Amerikaanse oud-president Jimmy Carter krijgt thuis palliatieve zorg

Jimmy Carter, een Democraat uit de zuidelijke staat Georgia, was tussen 1977 en 1981 de 39ste president van de Verenigde Staten. Onder zijn bewind kwamen de Camp David-akkoorden tussen Israël en Egypte tot stand en werd respect voor de mensenrechten mee betrokken in het buitenlands beleid van de VS.

Carter beet zijn tanden stuk op Iran, toen in het laatste jaar van zijn ambtstermijn 52 Amerikaanse burgers en militairen werden gegijzeld in de ambassade in Teheran. Hij verloor daarop de presidentsverkiezingen van de Republikein Ronald Reagan.