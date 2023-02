Beschermende maatregelen voor twee Orpea-rusthuizen in Deurne en Alsemberg die sluiten 

De Franse zorggroep Orpea gaat 10 woonzorgcentra sluiten in ons land. De bewoners en de 400 werknemers van die woonzorgcentra zullen worden "gehergroepeerd" over "modernere residenties in de buurt". Ook 't Bisschoppenhofje in Deurne en Zennehart in Alsemberg moeten dicht, omdat de gebouwen verouderd zijn.