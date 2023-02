Brandweer organiseert oefensessie in Merelbeke: op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor 10 kazernes

De brandweerzone is op zoek naar heel wat vrijwilligers. "We zoeken vrijwilligers in zowat elke vrijwilligerspost van onze brandweerzone", zegt Bjorn Bryon. "In totaal zijn er zo'n 100 openstaande plaatsen. Dat is wel veel, maar tegelijk is dat een cijfer dat we al enkele jaren hebben." Vandaag waren er zo'n 20 mensen aanwezig. "Dat is een succes, als dit bij elke oefensessie zo gaat, kunnen we misschien aan het einde van het jaar 80 vrijwilligers verwelkomen."