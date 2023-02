Brug aan Voorheide in Arendonk gaat dicht: Handelaars brengen frieten, kranten en koffiekoeken zelf met bakfiets naar overkant

"Andere kortere omleidingen zijn onderzocht, maar bleken niet helemaal haalbaar", vertelt Luc Bouwen, schepen van Mobiliteit (Iedereen 2370). "Zo voeren we op de bosweg langs Rode Del enkel eenrichtingsverkeer in van brug vier naar vijf. Kruisen is er immers onmogelijk en zo kunnen we een snelle hulpverlening garanderen. Om de weg te verbreden zouden we in het bos moeten kappen. De kanaaldijk en jaagpaden blijven enkel voorbehouden voor de hulpdiensten. Als zij terugkeren van de noordelijke oever, moeten ze overigens ook de omleiding via Postel volgen."