Carnavalstoet Tienen rijdt opnieuw uit na twee jaar gedwongen coronapauze: "De regen breekt ons plezier niet af!"

Johan Dekeyser komt met zijn vereniging uit Scherpenheuvel. Hun praalwagen is een soort van cruiseschip. "Het is een prachtig gevoel. Het regent wel een beetje, maar de regen breekt ons plezier niet af. Na twee jaar wachten, kunnen we carnaval opnieuw echt vieren, zonder mondmasker. Dat doet een mens naar lucht happen", lacht Johan.