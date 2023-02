Extinction Rebellion organiseert eerste burgerlijke ongehoorzaamheidsoptocht in Gent voor klimaat

Extinction Rebellion Gent organiseert een burgerlijke ongehoorzaamheidsoptocht in Gent. Het is de eerste keer dat een dergelijke optocht in de stad plaatsvindt. Daar heeft de organisatie een duidelijke motivatie voor: “In het verleden hebben we legale marsen georganiseerd, maar dan zagen we dat we in het centrum moesten lopen waar we niemand storen, maar waar we ook totaal geen impact hebben. Nu kiezen we onze route zelf”, zegt Katrien van Extinction Rebellion. “Nu sturen we een krachtig signaal uit, we hebben gezien dat de burgemeester ook al heeft gereageerd.”