Debat over pensioenhervorming in Frankrijk draait uit op een sisser: veel verwarring, weinig duidelijkheid

In Frankrijk zijn de parlementaire debatten over de pensioenhervormingen uitgedraaid op een sisser. Toen de vergadering om middernacht werd stilgelegd, was het overgrote deel van de teksten nog niet gestemd. Daardoor eindigde de zitting in verwarring, met een half afgewerkt wetsvoorstel. De Franse Senaat moet zich nu over het wetsvoorstel buigen.