Inbrekers viseren horecazaken in Merchtem en Asse

"Alle inbraken en inbraakpogingen gebeurden vrijdag, in de vroege ochtend tussen 5 uur en 6 uur", weet Fred Scrayen van de politiezone AMOW. De geviseerde horecazaken waren: de Plezanten Hof in Kobbegem, 't Wit Paard in Kobbegem, de manege in Mollem, café Ossel Star in Ossel-Brussegem en de Wijnbar in Huinegem. Er zijn ook twee woningen geviseerd door de inbrekers in Hamme."