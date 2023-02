Fontein van drie verdiepingen hoog door kapotte waterkraan in Anderlecht

Kort voor 5 uur vrijdagavond werd een tankwagen van de Brusselse huisvuildienst Net Brussel bijgevuld in de Scheutveldstraat in Anderlecht, via een aansluiting op een ondergrondse waterkraan.

Bij het loskoppelen liep het mis. Door een breuk in de afsluitkraan spoot het water onder hoge druk omhoog. De fontein reikte 3 verdiepingen hoog.