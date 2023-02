Anonieme kunstenares "N.M." plaatst tekeningen op kindergraven in Wetteren

“Het kwam bij mij binnen om die tekeningen te zien”, zegt Claus. “Elk graf, ook dat van kinderen die er al jaren liggen, kreeg een tekening.” De schepen ziet de tekeningen dan ook als een symbool. “Wie de tekeningen heeft geplaatst, creëert er een verbondenheid met het overleden kind en de ouders mee.”

Toch is misschien niet iedereen tevreden over de tekeningen. “Sommige ouders zullen zich er misschien niet in kunnen vinden en de tekeningen liever weghalen. Maar dit is een positief verhaal, dus ik ga zeker niet met de vinger wijzen en zeggen dat dit niet kan.”