Cultuursector zet schouders onder kandidatuur van Leuven als culturele hoofdstad 2030

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) is enthousiast: "Het is mijn uitgesproken ambitie om van onze stad en regio een toekomstlab voor Europa te maken of zelfs een ideeënfabriek voor de rest van de wereld. Door cultuur en creativiteit een centrale plek te geven, stimuleren we de verbeeldingskracht die nodig is om daarin te slagen. Dat kunnen we niet alleen. We reiken de hand naar de andere steden en gemeenten in onze regio. Samen met burgerinitiatieven, kunsten- en erfgoedorganisaties, verenigingen, bedrijven en kennisinstellingen willen we onze gedeelde toekomst vormgeven. Dat kan een voorbeeld zijn voor andere steden en regio’s in Europa."