Lijst Inzet stelt voor om toekomst brouwerijsite Opwijk over partijgrenzen heen te bespreken

Burgemeester Inez de Coninck (N-VA) pleitte in het verleden al voor een gemengde invulling. Meer dan alleen maar appartementen dus, maar bijvoorbeeld ook horeca of andere handelszaken. "We ondersteunen die visie, maar weten natuurlijk ook dat een projectontwikkelaar geen liefdadigheidsinstelling is", zeggen de gemeenteraadsleden Tom Bosman en Marijke De Vis van Inzet. "Het is onze overtuiging dat zo een groot en belangrijk project best met de nodige omzichtigheid wordt bekeken en benaderd."