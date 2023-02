Lokale politie doet grote drugsvangst in Sint-Gillis

Sinds enkele weken maakten bewoners van het Jacques Franckplein in Sint-Gillis melding van een onveiligheidsgevoel door de verkoop van drugs in de buurt van een school. Tijdens de observatie werd de verkoop van verdovende middelen vastgesteld. Dat leidde tot de arrestatie van een dealer, die op heteraad werd betrapt. Hij had op dat moment cocaïne en marihuana bij zich in een zak. De politie pakte ook een tweede man op, die het geld van de drugsverkoop inde.