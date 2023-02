Homoseksuele vluchteling uit Tsjetsjenië opgepakt in Moskou en "naar front in Oekraïne gestuurd"

Op de luchthaven van Moskou is Idris Arsamikov (28) uit Tsjetsjenië opgepakt, een homoseksuele vluchteling die in Nederland verbleef en naar zijn thuisstad was gereisd om de uitvaart van zijn vader bij te wonen. Volgens LGBTQIA+-organisaties is zijn geaardheid de reden van zijn arrestatie. In een video op sociale media beweert hij (mogelijk onder dwang) dat hij binnenkort naar het front in Oekraïne trekt.