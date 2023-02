Noorderlicht aan einde van de tunnel: Anastasia uit Oekraïne en Kinan uit Syrië zochten en vonden toevlucht in IJsland

“Sinds 2016, 2017 zien we in IJsland het aantal vluchtelingen toenemen.” De oorlog in Syrië was daar de belangrijkste oorzaak van. Sinds een jaar is daar de oorlog in Oekraïne bijgekomen, maar ook vanuit Venezuela - waar een zware politieke en economische crisis heerst - vinden vluchtelingen steeds meer hun weg naar IJsland.

Twee van de ruim 2.300 asielzoekers uit Oekraïne zijn Anastasia en haar zoon Gleb. Ze droomde er al jaren over IJsland. Wanneer de oorlog in haar land uitbreekt, is het voor Anastasia meteen duidelijk: ze zal naar het verre, koude IJsland vluchten. Waarom? Dat kan ze niet verklaren.