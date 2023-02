Vluchtelingen en gastgezinnen komen samen op Oekraïense koffieklets in Pelt

"In ons gezin vangen we een Oekraïense moeder en haar zoon op", zegt Erik Vanmontfort uit Bocholt. "Sinds april zijn ze bij ons. In het begin was dat een beetje zoeken, zowel voor hen als voor ons. Maar eens het vertrouwen er is, is dat eigenlijk heel fijn. In het begin verliep alle communicatie via Google translate. Na verloop van tijd leerden ze Nederlands en verliep dat beter en beter. Het is voor hen moeilijk om iets te vinden op de huurmarkt, dus ik vermoed dat ze nog een tijdje bij ons blijven. En dat is helemaal geen probleem."